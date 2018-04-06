أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 نيسان 2018

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفت خبير اقتصادي بارز إلى أنّ أهمية مؤتمر «سيدر 1» تكمن في مشاركة القطاع الخاص بأكثر من 40 في المئة من البرنامج، بما يوازي ما بين 6 الى 7 مليارات دولار، وذلك وفقاً لقانون الشراكة، الأمر الذي يشكل تحوّلاً غير مسبوق في اتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في عدد من المشاريع الملحوظة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والنفايات الصلبة… وبالتالي لن يكون هناك أيّ عبء على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير يعيق زيادة حجم الإنفاق الاستثماري.



كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام دبلوماسي عربي مقيم في بروكسل استقالة وزير الخارجية البريطانية بعد تورّطه بإفادة كاذبة أمام مجلس العموم البريطاني تتصل بالتسميم الكيميائي للعميل الروسي سكريبال، ومفادها أن المنظمة الأممية لحظر السلاح الكيميائي أفادت بأن روسيا هي مصدر السمّ الكيميائي الذي أصاب سكريبال ليصدر عن المنظمة بعد يومين بيان ينفي الإفادة ويقول إن المنظمة حدّدت نوع السم ولم تحدد مصدره.

اللواء: أسرار

لغز

لا يُخفي نائب بارز ومرشح حالي أن أعضاء اللائحة الواحدة، يعمل كل بمفرده، للتسويق للصوت التفضيلي؟

غمز

تنشط دوائر على ترويج دعايات و«خبريات»، من شأنها أن تؤثر على الإستقرار العام.

همس

أبلغ مرجع كبير من يعنيه الأمر، أنه سيتابع شخصياً أعمال ومقررات وآليات تنفيذ مؤتمر «سيدر»..



النهار: أسرار الآلهة

وحدة الصف

سأل نائب وسطي خلال ندوة عن سبب ترك مقعد شاغر للنائب طلال ارسلان فكان الجواب لضرورة التهدئة ووحدة الصف....

زاوج المتعة

سمع رئيس حكومة سابق يقول إن التحالف الشيعي الثنائي هو وحده زواج شرعي أما التحالفات الأخرى فزواج المتعة!...

الملزم وغير الملزم

قال خبير انتخابي إن المصالح الانتخابية جمعت المرشحين الأضداد في لوائح واحدة لكنها لم تستطع جمع الناخبين الملتزمين على الاقتراع لها.



المجلس المدد له

يتحسّب البعض من الآن لجدل قد يثار حول حق المجلس الدستوري الممدد له في النظر في طلبات الطعون في بعض نتائج الانتخابات....



الجمهورية: أسرار

حلم

قال أحد المستقيلين حديثاً من تيار سياسي: «ضحّينا في خدمة حلم، والحلم مش باقي مِنّو شي».

إشكالات

تشهد بلدات عدة إشكالات بين العونيّين أنفسهم بسبب تعليق صوَر المرشحين كون جزء منهم غير راضٍ عن هذه الترشيحات.

صوت

تحصل إشكالات يومية بين مرشحَين في الحزب الواحد عن دائرة بيروت الأولى على الصوت التفضيلي.

أسلوب

تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت أسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.