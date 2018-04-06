بعد خبر توقيف مرافق وهاب.. حزب التوحيد يوضح!

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نفى مصدر في حزب التوحيد العربي خبراً نشره احد المواقع الالكترونية يفيد بأن الأمن العام اللبناني أوقف مساء الأربعاء المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب على أحد المعابر الحدودية بتهمة تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان.

وأوضح المصدر لموقع "رادار سكوب"، أن مرافق وهاب كان قادماً من سوريا إلى لبنان فاصطحب معه أحد الأشخاص من الجنسية السورية، وبعد التدقيق بأوراقه الثبوتية تبيّن أن الأخير بحوزته إقامة ووضعه قانوني بعكس ما أُشيع.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية لرادار سكوب أن لا علاقة للأمن العام بهذا الموضوع إنما عناصر من مديرية المخابرات في الجيش هي من حققت بهذا الأمر.

وكانت بعض المواقع تناقلت خبراً مفاده أن "الامن العام أوقف مساء الاربعاء المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب على أحد المعابر الحدودية بتهمة تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان مستخدماً سيارات الوزير الشخصية دون علمه."





رادار سكوب