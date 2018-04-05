بعد انتشار فيديو لطفلة تدخن النرجيلة... قوى الأمن تتحرك!

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انتشر في اليومين الماضيين فيديو يظهر طفلة تدخن النرجيلة، ما استدعى تحرك قوى الامن التي أصدرت اليوم بيانا جاء فيه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلة بعمر الـ 10 سنوات تدخن النرجيلة بحضور الوالدة وزوجها في ظاهرة تنم عن قلة المسؤولية والإدراك لمدى خطورتها.



نتيجة المتابعة تمكنت دورية من استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 3-4-2018 من معرفة هوية ومكان تواجد العائلة، فجرى التحقيق معهم لدى فصيلة الميناء في وحدة الدرك الاقليمي، حيث استمعت افادة زوج الوالدة وترك بسند إقامة وتم أخذ تعهد على الوالدة بعدم التكرار.