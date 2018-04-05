أيها المصلوب الحبيب (جورج عبيد)

A + A -

أيها الإله الحبيب،

في وسط الكون، ارتفع صليبك، والإنسانية ترنو نحوك، وتحتشد الأجساد والوجوه على جنبات طرق أورشليم حيث مررت وتمرّ من جديد والسياط تنهال عليك واللطمات تطالك، فتبدو الذبيح قبل الذبح لا منظر لك يشتهى ولا بهاء.

"يا شعبي ماذا فعلت بك، وبماذا كافأتني، عوض المنّ مرارة وبدل الماء خلاًّ، وعوض أن تحبني على الصليب سمرتني"، الشعب الأثيم لم يتبدّل، منذ ذلك الزمن إلى هذا الزمن. الصليب منتصب فوق الجلجلة وأنت ترفع وتصلب، وحدهم الأطهار والطيبون يلتمسونك حبيبًا تغمرهم بآلامك تحضنهم بالمحبة التي قلتها دمًا مهراقًا جعلته يسري في عروقهم بل جعلت الحياة الأبدية بواسطة الدم تسري في عروقهم ليتحرروا من الموت العبثيّ فيحيوا بك.

لم يتغير شيء البتة من النزاع الكونيّ بين أشرار يصرّون على تكثيف الجراح في جسدك في اللحظة التي يقتلون شعبك هنا وثمّة وبين اناس يقبلون على الجمعة العظيمة يعانقونك في نصرك على الصليب، لأنّك لم تكتب سواه في ذلك الزمان، وأنت المدرك يا سيد أنّك تموت بقوة القيامة وقد حققتها قبل موتك مرتين، كانت قمتها مع ألعازر. نحن يا سيد في صراع دائم بين فكر استولد له مسوخًا في ديار جعلتها جسدك ليمزقوك. هذا فكر كرهك منذ الابتداء ويكره أحباءك وأخصّاءك المستبقين هنا بنعمة الروح الإلهيّ، لأنهم لابسون إياك، هذا فكر لا يطيق سريان الألوهة في التاريخ، فحين تتجلّى و تمسّ مسحاءك وينتصبون بالحب الكثيف حينئذ يتذكّر أرباب هذا الفكر أنهم صلبوك، ويعمدون على استمرار صلبك، ويخفون قيامتك لأنها زلزلت أسس رؤيتهم وبنيتهم وقوّضت سيادتهم على التاريخ.

كان اليهود في خصومة مع الرومانيين المستعمرين لهم، وارتفعت الخصومة نحو حقد غير دفين بينهما، فقد كان الولاة الرومان يذلّونهم ويجبون أموالهم، ذلك أن تلك الديار اعتبرت جزءًا من روما. لم يتمّ أي تحالف بينهما سوى حين قرروا القبض عليك. إلتقت المصالح فيما بينها على محاكمتك وأصرّ اليهود أنك مجرم تستوجب الموت. "يا شعبي ماذا فعلت بك ألم أفعم اليهودية بالعجائب، ألم أنهض الأموات بكلمة فقط، ألم أشف كلّ مرض واسترخاء، فبماذا تكافئني، ولماذا تنساني، عوض الأشفية وضعت فيّ جراحات، بدل إحياء الموتى تميتني معلّقًا على خشبة أنا المحسن كفاعل شرّ..." جلدوك وبصقوا عليك يا معلّم لأنك أثبت في كلّ ذلك أنك ابن الله الحيّ، من سواك شفى أمراضنا، ووهب النور للعميان وأقام الموتى؟ مملكتهم الدهريّة بدأت ترتجف وترتجّ من ألوهة تنفجر، رؤساء كهنة خشوا من انقلاب على سلطتهم وسلطانهم، لم يصدّقوا أنك المسيح المخلّص، اعتبروك دجالاً مجرمًا ومجدّفًا، وجدت للانقلاب على ممالكهم الكرتونيّة، ورأوا أنك ستبيدهم بعجائبك ولصوقك بأحبائك، ساءهم اقتحامك الهيكل وطردك الباعة والصيارفة منه، لم يكن الهيكل سوى للتجارة وتوفير أرباح لهم، وحين جدلت سوطًا ورحت تضرب التجار والباعة، وتطردهم حينئذ فهموا أنّ المواجهة بدأت، إستندوا إلى يهوذا ليسلمك إليهم. غروه بثلاثين من الفضّة، فصار خائنًا. وحين أعلمت تلاميذك بأنّ واحدًا منكم سيسلمني سألك كل واحد من هؤلاء ألعلّي أنا يارب؟ فأجبتهم إن الذي يغمس معي لقمته في الصحفة هو الذي يسلمني، سألك يهوذا ألعلي يارب فأجبته أنت قلت فخرج غلى الليل. الخيانة تحتجب في الليل والخائن يختفي تحت ظلامه الدامس، بوجهه الأسود. ماذا تغير بين ذلك الزمن وهذا الزمن. أنت لا تزال تقتل وتصلب وتجلد. تجلد من شعب مسمّى بك قبل أن تجلد من الآخرين، فمن تسموا بك، يعيشون من دونك، بالإسم هم مسيحيون ولكنهم مسيحيون بلا مسيح، وتصلب من مؤسسات تظنّ أنها تحمل رسالتك وقد طمرتها بعالمها الاستهلاكيّ، وحين لا تحسن إلى الفقير والمرذول، وتصلب من شعب لم ينتبه إلى أن موتك كان الحقيقة القصوى التي تدعوهم إلى أن يبقوا ويظلّوا أمناء على محبتك.

وتقتل أيضًا وتصلب من مسوخ استولدهم فكر غاشم هدف إلى طرد شعبك من ديار المشرق، وقد جعلت من جغرافيته جسدًا لك. أنت الكلمة، وحين صرت جسدًا، جعلت فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق جسدًا لك، وأطللت على الكون كلّه من هنا. قتل أهلي في هذه الديار ومحاولة طردهم منها طعن لهذا الجسد. الجمعات العظيمة تتوالى بهذا الاضطهاد، أمّا شعبك يا سيد فهو مرميّ في عبثية الخوف، يتراجع بسببه، وينسى أنك قائم وموجود، ترحك فيتحرك بك. وعلى الرغم من ذلك فإننا في الجمعة العظيمة نلتمس أن نحتشد حول صليبك لأننا نراك الآن قد علقت على خشبة، وننزلك عنه وندفنك مع يوسف ونيقوديموس في القبر لأننا مدركون اننا غدًا سنراف فارغًا وسنذوق بهاء القيامة.

ماذا أرجو يا رب؟ أرجو أيها المصلوب ان لا تحجب وجهك عنّا. أن لا تحرمنا منك، أن تسمح لنا بالسجود أمام صليبك لنستمدّ منه قوة، لا تسمح لنا بالنوم في بستان العمر، بل اسمح لنا أن نستيقظ لنكون معك ونذهب معك حيث تذهب. ونحن عالمون أنك قمت وستقوم وستعلن ظفرك للأمم. كلّ متألم ينظر إلى آلامك ليستمدّ منها الشفاء، وكل حزين يتطلع إلى دموعك فهي ينابيع نور ورجاء، وكلّ ميت ينتظر قيامتك ليستقرّ في مملكتك الأبدية أمام العرش. كلّنا في هذه الأيام العظيمة نتطلع إليك بشوق، ونسمّر عيوننا على صليبك لأننا به سننتصر على أوجاع الكون كلّه.

أحضن يا رب عائلتي وكلّ العائلات قدسنا بحنانك وأعطنا أن نذهب معك إلى القيامة. نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة، تباركت ربي في آلامك وموتك لك مني كل حبي ووفائي وسجودي ودعائي أن أصير بفدائك لنا جديدًا نقيًّا بالتوبة. أيها المسيح يا من تألمت لأجلنا ارحمني وقدني إلى وجهك القدوس، فأنا لم يحبني في الكون أحد إلاّ أنت الذي علقت على خشبة، ولن يبقى لي سوى وجهك القدوس الساطع والمضيء والغالب.