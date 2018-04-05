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رد من الصحافي رامي نعيم على مقال الصحافي أيوب:

أستغرب يا حضرة الاستاذ شارل أيوب زجّ اسم الوزير جبران باسيل في مقال موّقع بإسمي شخصيّاً، فالوزير باسيل لا علاقة له بما كُتب عنك لا من قريب ولا من بعيد.

كما أنني أطالبك بالرد على الوقائع، لا بالتجنّي على من هم في مواقع مسؤولة وعلى قدر رفيع من المسؤولية.

وعلى الرغم من أسفي للدرك الذي وصلت اليه مهنة الصحافة ، أعود لأذكر القرّاء بأن استعمالي الأسلوب الأيوبي في الكتابة جاء ردّاً على مقالات سابقة، مجهفة ومهينة وغير واقعية من قبلك وفِي جريدة الديار .

وأخيرا، أؤكد لك بأن لقاءنا في القضاء بات قريباً حيث لا ينفعك ابتزازّ ولا ترحمُك مئصلة