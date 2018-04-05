الصراف استقبل ريتشارد وتابع إنشاء مستشفى عسكري مركزي جديد

A + A -

إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتائج مؤتمر روما-2 والوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية وفي المنطقة. كذلك تطرقا إلى مسألة اللاجئين السوريين في لبنان وسبل معالجتها.

واستقبل الصراف أيضا اللجنة المكلفة دراسة إنشاء مستشفى عسكري مركزي جديد برئاسة اللواء الركن جورج شريم، وتطرق المجتمعون الى المراحل التي بلغها المشروع والخطوات الواجب اتخاذها للتعجيل في وضع هذا المشروع حيز التنفيذ.

كذلك التقى وفدا من جمعية "اساند" الخيرية برئاسة السيدة ميراي شوفاني، قدم اليه درعا تكريمية عربون شكر وتقدير لدعمه المعنوي للجمعية.