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اللبنانية الاولى تابعت اوضاع المساجين الاحداث مع وفد من مؤسسة الاب عسيران

5
APRIL
2018
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تابعت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا أوضاع المساجين الاحداث في سجن روميه مع وفد من مؤسسة الاب عفيف عسيران برئاسة الوزيرة السابقة منى عفيش.

 

في بداية اللقاء، تحدثت الوزيرة عفيش فشكرت السيدة عون على الزيارة التي قامت بها في الشهر الماضي لقسم الاحداث في سجن روميه وافتتاحها المكتبة الخاصة به، ثم وضعتها في صورة مهام المؤسسة ولاسيما ما يقوم به المركز التابع لها في سجن الاحداث لناحية الاهتمام بأوضاع المساجين الاطفال من مختلف النواحي، إضافة الى مساعيها الجارية لتعديل القانون رقم 422 الخاص بالاحداث ما يساهم في النظر الى قضايا هؤلاء من الناحية الانسانية.


واوضحت السيدة عفيش أن عمل المؤسسة لا يقتصر فقط على تأهيل الاحداث في السجون وتأمين حاجاتهم من مأكل وملبس وطبابة، يشمل أيضاً متابعة قضايا هؤلاء بعد خروجهم من السجن لمدة سنتين بالاضافة الى توعية الاهل على كيفية التعامل مع اولادهم وذلك بهدف منح الامل لهؤلاء الاطفال وتحقيق اندماج آمن لهم في المجتمع، "إذ أنه في حال عدم الاهتمام بهم فسيتحولون الى قنابل موقوتة".


من جهتها، أثنت السيدة عون على عمل المؤسسة وجهودها، مشددة على ضرورة التعاون لتحسين اوضاع قسم الاحداث في سجن روميه والعمل على تأمين مقر خاص بهم يوفر لهم القيام بنشاطات ترفيهية وتأهيلية تتناسب وأعمارهم، وبالتالي إعادة دمجهم في المجتمع بعد خروجهم.


وضمّ الوفد، إضافة الى السيدة عفيش، السيدات: جوزيفين مرعي، أندريه فرج الله، هلا المر حداد، جورجيت كرم وناديا سيقلي.

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