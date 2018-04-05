بالصور - إعلامية تتهم ديما صادق بالسرقة.. وتنشر وثيقة رسمية!

A + A -

ما إن أعلنت الإعلامية ديما صادق عن إطلاقها برنامجاً جديداً يحمل عنوان "لوين واصلين"، عبر شاشة LBCI ، حتى خرج الكثيرون ليتهموها بأنّ الفكرة مقتبسة أو مستهلة أو منسوخة عن برنامج Carpool Karaoke الأجنبي.



ولكن، في الحقيقة، خرجت الإعلامية زينة باسيل شمعون من قناة MTV لتعلن عبر مستندات رسميّة أنّها هي صاحبة الفكرة المسجّلة منذ العام 2007 وقد سجّلتها في وزارة الإقتصاد وكانت تحمل عنوان "نجم عالدرب"، وقد أوردت في الوثيقة الرسمية جميع تفاصيل البرنامج، التي تُشبه إلى حد كبير تفاصيل برنامج صادق.



روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلوا مع الموضوع الذي يتمّ التداول به، بإنتظار عرض أولى حلقات البرنامج التي تستضيف فيها صادق، رئيس الحكومة سعد الحريري في حوار خلال التنقّل بسيارته.

(لها)