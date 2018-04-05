الخارجية تنشر جداول بمراكز وأقلام اقتراع المغتربين وتوزيع الناخبين في الخارج

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صدر بتاريخ 4 نيسان 2018 المرسوم رقم 2675 الذي أعدته وزارتا الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات ووافق على مضمونه مجلس الوزراء في جلسته التي إنعقدت بتاريخ 27\3\2018، والذي ينص على تحديد مراكز وأقلام الإقتراع وتوزيع الناخبين والناخبات على هذه الاقلام حسب الدوائر الانتخابية في لبنان، وذلك في الدول الأربعين التي ستجري فيها الانتخابات النيابية في 27 و 29 نيسان الجاري بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين.

وفي ما يلي جداول بهذه المراكز وأقلام الإقتراع وتوزيع الناخبين والناخبات عليها حسب الدوائر الإنتخابية: