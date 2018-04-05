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موجة حارة.. لكن استعدوا للأمطار والبرد في هذه الأيام!

5
APRIL
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفخته على "فيسبوك" ان تيارات حارة مصدرها شمال مصر وسيناء تتمدد نحو فلسطين ولبنان وقبرص وتركيا حتى يوم السبت ينتج عنها ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

 

بالمقابل، تشهد السعودية منخفضات جوّية مدارية عالية الفعالية تتشكل جرّاء التقاء رياح المحيط الهندي الحارة والرّطبة (المتجهة شمالاً)، مع الرياح الشمالية الباردة التي تسلك من اليونان جنوباً نحو شرق مصر فالبحر الأحمر، الأمر الذي سيساهم بزيادة الغيوم الركامية من حيث الحجم ونسبة الرطوبة بين جدة والرياض ومكة المكرمة فتتساقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد.

 

تنحسر الموجة الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط مساء السبت وتدخل جبهة باردة مسببة بتراجع ملحوظ بدرجات الحرارة فتستعد الأجواء لوصول الأمطار بين الأحد بعد الظهر والأربعاء صباحاً.

 

طقس يوم الجمعة:

 

مشمس مع غبار في الأجواء بنسبة 25%، ترتفع نسبة الغبار يوم السبت في البقاع لتصل الى 45%

 

الحرارة على الساحل: 26 درجة نهاراً بين بيروت وصور. 28 درجة بين جبيل وطرابلس. تتراجع ليلاً الى 16 درجة.

 

على الجبال 1200 متر: 23 درجة نهاراً و 13 ليلاً

 

في البقاع: 25 نهاراً و 13 ليلاً

 

الرطوبة: 40%

 

الضغط الجوّي: 1009hpa

 

 

 

 

 

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