كهرباء: أشغال لتحسين التغذية الكهربائية في محافظة النبطية بدءا من أيار المقبل

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن القيام بأشغال على خطوط التوتر العالي في الجنوب من أجل تحسين التغذية بالتيار الكهربائي في محافظة النبطية خلال الصيف بدءا من شهر أيار المقبل.

لذلك سيتم عزل خط زهراني- نبطية- صور 66 ك.ف. وخطي زهراني- مصيلح- صيدا- نبطية 66 ك.ف. لفترة عشرة أيام بدءا من يوم الخميس الواقع فيه 5/4/2018 ولغاية يوم السبت الواقع فيه 14/5/2018 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة عصرا، وذلك من أجل إجراء تعديلات على توصيلات الخطوط المذكورة، بما يسمح بالاستفادة من أقصى قدرة ممكنة للمحوّل 220/66 ك.ف.- 170 م.ف.أ. في محطة معمل الزهراني، وبالتالي تحسين التغذية الكهربائية في المناطق التي تتغذى بواسطته، لا سيما محافظة النبطية.

بناء على ما تقدم، سينقطع التيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطتي النبطية والمصيلح، كما أن التغذية الكهربائية ستنخفض في المناطق التي تتغذى من محطة صيدا الرئيسية.