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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 5 نيسان 2018

5
APRIL
2018
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"الاخبار"

«باريس 4» حماية الدَّين أولاً
داتا انتخابات المغتربين مكشوفة.. للجميع

"البناء"

روسيا لهجوم معاكس حول «التسميم الكيميائي» بالتحقيق الدولي... وترامب لانسحاب قريب من سورية
بوتين: لوحدة وسيادة سورية... وتركيا ترتبك... وروحاني يدعوها لتسليم عفرين للدولة السورية
بري يحذّر من المال الانتخابي والتهديدات الإسرائيلية... وجعجع يريد «الطاقة» والعلاقة بباسيل سيئة

"اللواء"

خلافات حول اقتراع المغتربين وارتياب من المال الإنتخابي
قمّة أنقرة تتعّهد بـ«تهدئة دائمة» وخلاف تركي إيراني حول عفرين

"الجمهورية"

صرف أموال وخروق لقانون الإنتخاب
رقم قياسي متوقّع للطعون الإنتخابية...وتــشكيك بإقتراع المغتربين.. وجدوى «سيدر»
قمة أنقرة: لتثبيت وقف النار في سوريا

"الديار"

هل فتح محمد بن سلمان الطريق للحريري للذهاب الى دمشق بعد اعلانه أن الاسد باق

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