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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 5 نيسان 2018

5
APRIL
2018
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"البناء"

خفايا

لم يصدر أيّ تعليق لأيّ مكوِّن من مكونات «قوى 14 آذار» على تهديدات رئيس أركان جيش العدو «الإسرائيلي» ولا سيما توعّده باستهداف المدنيين في أيّ حرب سيشنّها العدو على لبنان، في وقت أخذ العديد من المسؤولين اللبنانيين تلك التهديدات على محمل الجدّ مع توقع بعض الأوساط إمكان تنفيذها، وإنْ بشكل محدود ما يستدعي إقلاع المتحاملين على المقاومة عن حملاتهم ضدّها وتعزيز الوحدة الوطنية.

كواليس
قالت مصادر عسكرية إن تصاعد عمليات الاستهداف للقوات الأميركية في شرق سورية بعبوات ناسفة ستسرّع بتنفيذ القرار الأميركي بالانسحاب، خصوصاً مع استحالة الرهان على تحويل هذا الانتشار إلى قواعد شرعية بالتفاهم مع الحكومة السورية أو بدعم قيام دولة كردية. وقالت المصادر إن الوجود العسكري الأميركي في سورية يرتبط بالوجود في العراق، لكن العكس غير صحيح فقد يتم الانسحاب من سورية دون العراق، إلا إذا جاءت حكومة عراقية تطلب ذلك بعد الانتخابات.

اسرار "الجمهورية"

بدأ حليفان في لائحة إنتخابية واحدة تبادل الإتهامات في الكذب والغش على قطب سياسي.

تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.


اللواء

همس

يواجه مرجع كبير بعض الإحراجات مع نواب باتوا بحكم السابقين، بعد 6 أيار.

غمز

تعاقدت محطات تلفزة مع خبراء انتخابيين لمواكبة الحملات الانتخابية وإعطاء نتائج محتملة في مختلف الدوائر.

لغز

تُشن حملة غير مسؤولة على مؤتمر «سيدر» بدءاً من الإسم وصولاً إلى تعميم تصريحات مسؤولين نقديين دوليين.

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