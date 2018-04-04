في 6 ايار دائرة عكار على موعد مع معركة انتخابية شرسة

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في عكار استطاع المرشح ان يوفر على نفسه عناء تكاليف رسوم حملته الانتخابية فهنا على الارض لا شركات اعلان يدفع لها مبالغ ضخمة من اجل الترويج عمواميد الانارة واسقف المنازل والمحال كافية ووافية والاصدقاء تكفلوا بالصور حيث كثرت تقديمات المناصرين



ستة وثلاثون مرشحا في عكار يتنافسون على سبعة مقاعد من خلال ست لوائح في دائرة تضم حوالي 280 الف ناخب من المؤكد انها ستشهد معركة انتخابية حامية غير محسومة النتائج مسبقا



اما التحلفات فقد اختلط فيها الحابل بالنابل والمفاوضات التي كانت تدرس على مدى اشهر تبدلت في اللحظات الاخيرة فكيف يفسر المعنيون ما حصل



حسابات دقيقة نجماها الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي فما هي تقديرات الاطراف الاولية؟



اسماء من صلب تيار المستقبل استبدلت وانتقلت من ضفة الى اخرى فهل سيشتت ذلك الصوت السني؟



الاستحقاقات الانتخابية السابقة جعلت من عكار حصنا منيعا لتيار المستقبل يصعب خرقه اما المشهد اليوم فتبدل من خلال القانون النسبي لتبقى النتائج لما ستفرزه صناديق الاقتراع من مفاجآت في دائرة اختلطت اوراقها السابقة تماما