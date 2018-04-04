مشروعنا أقر.. شكرا فخامة الرئيس!

A + A -

شكر المرشح عن المقعد الماروني سعيد طوق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الإهتمام الذي يوليه لمنطقة جبة بشري، وتلبية مطالب الأهالي والتي كان آخرها إقرار مشروع الصرف الصحي الذي تقدّم به المرشح طوق وأقر اليوم في جلسة مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الجمهورية.



ولفت طوق الى أن المشروع الذي أقر اليوم كان قد أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر أن تنعقد في طرابلس في تشرين الماضي، الا ان الأزمة الحكومية يومها حالة دون ذلك وتمّ ارجاء هذا البند الى أن أقر اليوم.



وأوضح طوق أن هذا المشروع هو غيض من فيض المشاريع المقدّمة للرئيس ميشال عون من قبل أهالي جبة بشري، حيث يحرص طوق على متابعتها مع العهد لإنجازها.

وبالمناسبة، قدّر طوق مبادرة رئيس حزب القوات سمير جعجع بشكر الرئيس عون على خطوته واضعا اياها في اطار التعاون المشترك لخدمة بشري.