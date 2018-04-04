بالأرقام: مسيحيو بيروت الثانية قادرين على تحقيق حاصل انتخابي ان اتحدوا!

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بلغت المشاركة المسيحية في دائرة بيروت الثانية في السنين الماضية نسبة ضئيلة لم تتخطى 25% ، والسبب هو امتناعهم عن التصويت بعد الحرب لشعورهم باليأس من قدرتهم على إيصال من يمثلهم إلى البرلمان، إلا أن الأرقام تشير أن انتخابات 2018 تمثل فرصة تاريخية لديهم للحصول على مقعد مسيحي يمثلهم خير تمثيل ما إذا اتحدوا خلف مرشح قوي.

يقترع في بيروت الثانية ما يعادل 347300 ناخباً ويبلغ الحاصل الإنتخابي ما يقارب 15000 صوت وتضم الدائرة المناطق التالية: رأس بيروت، دار المريسة، زقاق البلاط، المزرعة ، ميناء الحصن، المصيطبة، المرفأ، الباشورة.

تتوزع المقاعد في الدائرة على الشكل التالي:

6 مقاعد للسنة

مقعدان للمسيحيين: مقعد انجيلي ومقعد ارثوذوكسي

مقعدان للشيعة

مقعد درزي

تتوزع الاصوات بين الطوائف على الشكل التالي:

٢١٥ ألف ناخب سني

٧٥ ألف ناخب شيحي

٦٠ ألف ناخب مسيحي

٥ آلافف ناخب درزي

يسعى تيار المستقبل للحفاظ على مقاعد السنة دون خرق من المخزومي أو الاحباش ومن المتوقع أن يصل على خمس مقاعد من أصل ستة بالإضافة للمقعد الدرزي لحليفه الإشتراكي.

في المقابل يضمن الثتائي الشيعي فوزه بالمقعدين الشيعيين لقدرته على تحقيق نسبة مقترعين عالية قد تصل بين 80 و90% من المقترعين الشيعة.

أما المسيحيين وفي حال تصويتهم بكثافة هم قادرين على الإنتصار للمرة الأولى منذ أعوام والوصول للحاصل الإنتخابي الذي يمثل

ضميرهم ووجدانهم