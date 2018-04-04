living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام: مسيحيو بيروت الثانية قادرين على تحقيق حاصل انتخابي ان اتحدوا!

4
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بلغت المشاركة المسيحية في دائرة بيروت الثانية في السنين الماضية نسبة ضئيلة لم تتخطى 25% ، والسبب هو امتناعهم عن التصويت بعد الحرب لشعورهم باليأس من قدرتهم على إيصال من يمثلهم إلى البرلمان، إلا أن الأرقام تشير أن انتخابات 2018 تمثل فرصة تاريخية لديهم للحصول على مقعد مسيحي يمثلهم خير تمثيل ما إذا اتحدوا خلف مرشح قوي.

يقترع في بيروت الثانية ما يعادل 347300 ناخباً ويبلغ الحاصل الإنتخابي ما يقارب 15000 صوت وتضم الدائرة المناطق التالية: رأس بيروت، دار المريسة، زقاق البلاط، المزرعة ، ميناء الحصن، المصيطبة، المرفأ، الباشورة.

تتوزع المقاعد في الدائرة على الشكل التالي:

6 مقاعد للسنة

مقعدان للمسيحيين: مقعد انجيلي ومقعد ارثوذوكسي

مقعدان للشيعة

مقعد درزي

 

تتوزع الاصوات بين الطوائف على الشكل التالي:

٢١٥ ألف ناخب سني

٧٥ ألف ناخب شيحي

٦٠ ألف ناخب مسيحي

٥  آلافف ناخب درزي

 

يسعى تيار المستقبل للحفاظ على مقاعد السنة دون خرق من المخزومي أو الاحباش  ومن المتوقع أن يصل على خمس مقاعد من أصل ستة بالإضافة للمقعد الدرزي لحليفه الإشتراكي.

في المقابل يضمن الثتائي الشيعي فوزه بالمقعدين الشيعيين لقدرته على تحقيق نسبة مقترعين عالية قد تصل بين 80 و90% من المقترعين الشيعة.

أما المسيحيين وفي حال تصويتهم بكثافة هم قادرين على الإنتصار للمرة الأولى منذ أعوام والوصول للحاصل الإنتخابي الذي يمثل

ضميرهم ووجدانهم

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout