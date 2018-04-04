living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الجدل حول برنامجها.. وكيل ديما صادق يوضح الحقيقة!

4
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر المحامي محمد فايز الحاج، بوكالته عن الإعلامية ديمة صادق، البيان التوضيحي الآتي:

 

"تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا عارية عن الصحة جملة وتفصيلا تسيء للاعلامية ديمة صادق وبرنامجها "لوين واصلين" المنوي بثه عبر قناة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال. لذلك، وبوكالتنا عن الإعلامية ديمة صادق يهمنا توضيح ما يلي:

 

إن برنامج "لوين واصلين" هو برنامج سياسي حاصل على شهادة أثر فني وأدبي (سمعي بصري) من وزارة الإقتصاد - مصلحة حماية الملكية الفكرية. يرتكز البرنامج على فكرة تفاعل السياسيين مع المشاكل والشواهد اليومية للمواطن. وهو يقوم على فكرة اجتماع السياسي مع الصحافي ومع مواطن في سيارة واحدة ليواجه المواطن السياسي بوجود الصحافي الذي يدافع عنه، وهذه الهيكلية المختلفة تماما عن اي برنامج اخر مشروحة بإسهاب في مطلع الحلقة الاولى التي لم تعرض بعد. ويلعب المحاور دورا حيويا لدى قيامه بجولة في السيارة مع السياسي محاولا ايجاد نقاط تلاق بينه وبين المواطن بحيث يعرض هذا الأخير مشاكله وهمومه بحرية وشفافية. 

 

إن البرنامج الذي تعود ملكيته للاعلامية ديما صادق يتعرض لحملة اعلامية واسعة ومحاولة شرسة لوقف عرضه على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، نظرا للتوقعات بنجاحه على كافة الصعد. وكل ما يروج عن ان البرنامج منسوخ عن برنامج آخر ما هو الا محاولة لتعطيل عرض البرنامج لغايات شخصية بعيدة كل البعد عن الحق والحقيقة. وخير دليل على ذلك هو أن البرنامج لم يعرض بعد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وبالتالي لم يطلع أحد على مضمونه بالكامل. فالسؤال الذي يطرح في هذا الاطار كيف يمكن الادعاء ان البرنامج منسوخ عن برنامج آخر قبل الاطلاع على مضمونه ومشاهدته؟

 

بناء عليه، فاننا وبوكالتنا المذكورة أعلاه، نحذر من مغبة الإستمرار في الترويج لمثل تلك الشائعات المغرضة محتفظين بحق الاعلامية ديمة صادق بالإدعاء على كل من يحاول تشويه سمعتها وتعطيل برنامجها وتجاه كل من يتعاون ويساهم في هذه الحملة البغيضة". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout