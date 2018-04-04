بعد الجدل حول برنامجها.. وكيل ديما صادق يوضح الحقيقة!

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أصدر المحامي محمد فايز الحاج، بوكالته عن الإعلامية ديمة صادق، البيان التوضيحي الآتي:

"تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا عارية عن الصحة جملة وتفصيلا تسيء للاعلامية ديمة صادق وبرنامجها "لوين واصلين" المنوي بثه عبر قناة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال. لذلك، وبوكالتنا عن الإعلامية ديمة صادق يهمنا توضيح ما يلي:

إن برنامج "لوين واصلين" هو برنامج سياسي حاصل على شهادة أثر فني وأدبي (سمعي بصري) من وزارة الإقتصاد - مصلحة حماية الملكية الفكرية. يرتكز البرنامج على فكرة تفاعل السياسيين مع المشاكل والشواهد اليومية للمواطن. وهو يقوم على فكرة اجتماع السياسي مع الصحافي ومع مواطن في سيارة واحدة ليواجه المواطن السياسي بوجود الصحافي الذي يدافع عنه، وهذه الهيكلية المختلفة تماما عن اي برنامج اخر مشروحة بإسهاب في مطلع الحلقة الاولى التي لم تعرض بعد. ويلعب المحاور دورا حيويا لدى قيامه بجولة في السيارة مع السياسي محاولا ايجاد نقاط تلاق بينه وبين المواطن بحيث يعرض هذا الأخير مشاكله وهمومه بحرية وشفافية.

إن البرنامج الذي تعود ملكيته للاعلامية ديما صادق يتعرض لحملة اعلامية واسعة ومحاولة شرسة لوقف عرضه على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، نظرا للتوقعات بنجاحه على كافة الصعد. وكل ما يروج عن ان البرنامج منسوخ عن برنامج آخر ما هو الا محاولة لتعطيل عرض البرنامج لغايات شخصية بعيدة كل البعد عن الحق والحقيقة. وخير دليل على ذلك هو أن البرنامج لم يعرض بعد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وبالتالي لم يطلع أحد على مضمونه بالكامل. فالسؤال الذي يطرح في هذا الاطار كيف يمكن الادعاء ان البرنامج منسوخ عن برنامج آخر قبل الاطلاع على مضمونه ومشاهدته؟

بناء عليه، فاننا وبوكالتنا المذكورة أعلاه، نحذر من مغبة الإستمرار في الترويج لمثل تلك الشائعات المغرضة محتفظين بحق الاعلامية ديمة صادق بالإدعاء على كل من يحاول تشويه سمعتها وتعطيل برنامجها وتجاه كل من يتعاون ويساهم في هذه الحملة البغيضة".