باسيل: شددت على عدم ادخال المنتشرين في الامور السياسية!

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اكد الوزير جبران باسيل بعد اجتماع مجلس الوزراء، أنه طرح موضوع المنتشرين وكيفية اقتراعهم وشدد على عدم ادخالهم في الامور السياسية فوزارة الداخلية مسؤولة عن هذه العملية ووزارة الخارجية هي التي تنفذ

وأضاف: " لا يجوز التشكيك بسفير فئة اولى وكل الصناديق ستقفل بالشمع الاحمر وستنقل عبر dhl وستتم عملية الفرز في المصرف المركزي علما ان كل وسائل الشفافية مؤمنة واتمنى وقف التشكيك الذي يشوه هذه العملية التي تحصل لاول مرة. "

وأشار الى أن كل الضخ الاعلامي كاذب ومن الطبيعي ان تتواصل الجهات السياسية والماكينات الانتخابية على اختلافها مع الناخبين المنتشرين

وشدد باسيل على أن مؤتمرات الطاقة الاغترابية لا تكلف الدولة اي مبلغ، وتمنى على الحريصين على المال العام ان يحرصوا عليه في امور اخرى اذ يجب عدم تشويه هذا الإنجاز الوطني الذي نحن نقوم بتطويره فالداتا ليست مخفية وكل ماكنة انتخابية لديها جزء منها اذ ان اسماء الناخبين موجودة على لوائح الشطب.