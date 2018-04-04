رئيس الجمهورية عرض لقانون الضرائب مع جمعية الضرائب اللبنانية والوضع الاقتصادي عشية مؤتمر "سيدر" مع رئيس جمعية تجار بيروت

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الرئيس عون لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان ومكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة

رئيس الجمهورية : الاستقرار الضريبي يجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال ويعزز القطاعات الانتاجية

الرئيس عون استقبل الفائزين اللبنانيين في البطولة الدولية لرياضة "الكباش"

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة اعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان منذ الاستقلال، مركزا على اهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز القطاعات الانتاجية وحمايتها. وشدد الرئيس عون على ان مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي، عملية مستمرة لاسيما في مراكز النفوذ، وهي مسؤولية يتشارك فيها المواطن مع الدولة، معربا عن امله في ان يتحقق المزيد من الانجازات في هذا المجال بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اعضاء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة السيد هشام المكمّل الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الجمعية التي تأسست في العام 1991 بهدف المساعدة وتحفيز الاقتصاد اللبناني. وعدد المكمل ابرز الاهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها ومنها ثبات التشريع الضريبي، والعمل للوصول الى قانون ضرائبي سهل ومرن يمنع الاجتهادات الذاتية، لاسيما وان قانون الضرائب اقر في العام 1943، ويتم تعديله بموجب تعاميم خلافا للاصول القانونية.

وشدد المكمل على ان الضرائب هي ركن اساسي لتشجيع الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها، لافتا الى ان دور الجمعية هو مساعدة الدوائر المعنية وابداء الرأي والاستشارة، وعقد مؤتمرات تساعد على ثبات القوانين وتوعية المواطنين والمؤسسات والشركات، وتقديم الاقتراحات التي تحقق الهدف الرئيسي من الموازنات العامة والذي يختصر بالتنمية، اضافة الى التنسيق والعمل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والهيئات المالية والاقتصادية محليا وخارجيا، للاستفادة من العمل الجماعي لبناء المجتمعات المتطورة والعصرية.

الدكتور نقولا شماس

اقتصاديا ايضا، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية تجار بيروت الدكتور نقولا شماس وعرض معه الوضع الاقتصادي في البلاد والحركة التجارية عشية انعقاد مؤتمر " سيدر" في باريس يوم الجمعة المقبل، وما يمكن ان ينتج عنه من مبادرات لدعم الاقتصادي اللبناني.

وفد الاتحاد اللبناني لرياضة " الكباش"

الى ذلك كانت للرئيس عون محطة رياضية اليوم مع وفد من الاتحاد اللبناني لرياضة مصارعة الذراع "الكباش" برئاسة السيد كريم العنداري الذي قدم الى رئيس الجمهورية البطلين جورج بجاني ومارك باسيل اللذين فازا بالميدالية الذهبية للبطولة الدولية لرياضة " الكباش" التي اقيمت في ايطاليا الشهر الماضي.

وقد عرض العنداري للرئيس عون المسار الذي سلكته رياضة " الكباش" في لبنان وتشكيل اول منتخب رسمي شارك في البطولة الدولية التي اقيمت في مدينة بريسكيا والفوز الذي حققه اللاعبان بجاني ( عن فئة الوزن الخفيف) وباسيل ( عن فئة الوزن الثقيل)، لافتا الى ان اكثر من 200 لاعب دولي شاركوا في البطولة التي اظهر خلالها المنتخب اللبناني مهارة وكفاءة حصد نتيجتهما ميداليتين ذهبيتين، ثم رُفع العلم اللبناني وعزف النشيد الوطني اللبناني لدى اعلان النتائج وتوزيع الميداليات.

واشار العنداري الى ان الاتحاد يحضر لمزيد من المباريات وستكون هناك بطولة نسائية ايضا.

وهنأ الرئيس عون الاتحاد على الانجاز الرياضي الذي حققه المنتخب اللبناني واللاعبان بجاني وباسيل، منوهاً بما تحققه الرياضة من صقل للشباب وابعادهم عن الموبقات. ولفت الرئيس عون الى ان رياضة " الكباش" تجمع بين الرياضة والتراث داعيا الاتحاد الى مزيد من العطاء.

وقدم الوفد للرئيس عون كأس البطولة وميدالية ذهبية وشعار الاتحاد عربون شكر وتقدير للدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في تشجيع الرياضة والرياضيين.