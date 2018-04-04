المحكمة تدين الإعلامي فراس حاطوم

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أعلن المكتب الإعلامي لـ"أوسيب لبنان" وبالنيابة عن دير "راهبات سيدة الخدمة الصالحة" في منطقة جبولة، أنّ محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي حلو أنصفت الرئيسة العامة السابقة لراهبات سيدة الخدمة الصالحة الأخت باسكال خضرة، بإصدارها حكماً قضى بإدانة كلّ من الإعلامي فراس حاطوم ونبيلة غصين وزينة برجاوي بجنحة نصت عليها المادة 20 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104/77 وبجنحة المادة 21 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104/77 وتغريمهم 6 ملايين ليرة لبنانية لكلّ منهم وإدغام العقوبة الثانية بالأولى كونها الأشد.

كما تمت إدانة شركة "شوت برودكشن ش.م.ل" الممثلة بحاطوم بنفس المواد القانونية وتغريمها 10 ملايين ليرة، وذلك بالقضية المقدمة ضدّهم من قبل الأخت خضرة "لإقدامهم على توجيه القدح والذم عبر برنامج الإستقصاء الذي تناول قضية الإتجار بالأطفال".