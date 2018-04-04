ما صحة وقوع "مجزرة" في وادي خالد؟

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نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما جرى تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول مجزرة في وادي خالد أثناء حفل انتخابي ومقتل شاب، مشددة على ان الخبر غير صحيح.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت امس خبراً حول وقع مجرزة في وادي خالد وذلك اثناء قيام بعض الاشخاص باستعراض اسلحتهم النارية واطلاق النار احتفالاً بحضور احد المرشحين للانتخابات النيابية مما ادى الى مقتل احد المواطنين.

وتابعت قوى الامن انه بعد المتابعة والتحريات تبين ان الخبر عار عن الصحة وان الفيديو ليس بمنطقة وادي خالد انما في سوريا.