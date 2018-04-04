"المملكة" لن تتورّع على دفع المال الانتخابي والسياسي ..

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لفتت مصادر مطلعة الى أن «المملكة السعودية لن تتورّع على دفع المال الانتخابي والسياسي للتأثير في المعادلة الانتخابية للحؤول دون حصد فريق حزب الله وحلفائه أغلبية كاسحة في المجلس النيابي المقبل والتحكم بالمعادلة الحكومية وتحديد رئيس الجمهورية المقبل لا سيما في ظل التحوّلات الميدانية والسياسية المتسارعة في سورية.

فتحاول المملكة المتهالكة والمأزومة في ساحات المنطقة إعادة التموضع في لبنان وتركيب حلف سياسي لمواجهة أي تأثير يمكن أن تمارسه سورية على لبنان بعد استعادة عافيتها وانتهاء الحرب حيث لا يبقى للسعودية ساحة تمارس نفوذها وتصدّيها لإيران مع فشل الحرب في اليمن وسورية وتقلص نفوذها في العراق».