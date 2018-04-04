عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 نيسان 2018

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الأخبار: شارع «أبو رخّوصة»



الديار: هل فتح محمد بن سلمان الطريق للحريري للذهاب الى دمشق بعد اعلانه أن الاسد باق

الحكومة المقبلة مضطرة بعد الانتخابات للتعاطي مع سوريا على أساس شرعية الأسد

تطورات سوريا تسبق انتخابات لبنان والحكومة المقبلة ستنعكس عليها الاوضاع





البناء: بوتين لأردوغان: وحدة وسيادة سورية أولاً... ويشيد بدور إيران في محاربة الإرهاب

ترامب: سنخرج من سورية... وبن سلمان يعيد صياغة وعد بلفوز بتعابير نتنياهو

شارع لسلمان في بيروت... و«نيويوركر»: الحريري تعرّض للضرب في الرياض

النهار: يوم سعودي بامتياز في لبنان بري: نقبل بإصلاحات "سيدر"

اللواء: تدشين جادة الملك سلمان: التزام لبناني - سعودي بالعلاقات التاريخية

دعوة عون إلى القمة العربية في الظهران.. وخلوتان تبدّدان التوتُر الإنتخابي





الجمهورية: تصاعد المخالفات الإنتخابية



الأنوار: تكريم الملك سلمان في بيروت يؤكد الاخوة اللبنانية - السعودية

المستقبل: عون إلى «قمة الظهران» في 15 نيسان.. والحريري يؤكد أنّ تاريخ لبنان والسعودية «لن ينكسر»

.. بيروت عربيّة



the daily star: Saudi presence unites Lebanese leaders

l'orient le jour: Nouvelle tentative saoudienne de rapprocher Hariri, Geagea et Joumblatt ?