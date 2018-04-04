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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 نيسان 2018

4
APRIL
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مسؤول أمني أوروبي كبير لزائر عربي إنّ القرار الأميركي بالانسحاب القريب من سورية هو إعلان نيات لاستدراج عروض تفاوضية ينطلق من تسليم أميركي بعدم القدرة على إعادة الأمور إلى الوراء ينتظر تسليماً روسياً بالحاجة لتوقيع أميركي على أيّ تسوية في سورية لمنحها الشرعية الدولية مستبعداً أن يجري التوصّل لتفاهم سريع ينعكس على الأرض لتشابك الملفات الخاصة بسورية بتلك العالقة بين واشنطن وموسكو ومن ضمنها الملف النووي الإيراني والسلاح النووي لكوريا الشمالية لكنه إعلان الانتقال من المواجهة الباردة إلى التفاوض الساخن.


خفايا
توقعت أوساط سياسية أن تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً في الخطاب ضد فريق المقاومة من جانب شراذم «قوى 14 آذار» مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في السعودية منتصف شهر نيسان الحالي وأثناءها، بإيعاز من دولة خليجية، وذلك لإظهار لبنان أمام الوفود العربية والدولية المشاركة، من دون الالتفات إلى التهديدات «الإسرائيلية» الجديدة بشنّ عدوان جديد على لبنان.

 

 


النهار: اسرار الآلهة

المدارس لم تلتزم

لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست للمعلّمين....


مواجهة الأقربين

قال مسؤول في "حزب الله" إن مضي الأمين العام للحزب في حملة مكافحة الفساد سيجعله في مواجهة أقرب الحلفاء....

 

شكوى المطار

تتكرّر الشكوى من إلزام القادمين بتاكسي المطار الذي يُبالغ في التسعيرات المعتمدة....

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
يُؤكّد دبلوماسي مطلع ان الصيف الحالي، سيشهد عودة أكيدة للمصطافين العرب، بعد رفع الحظر رسمياً..


غمز
رفعت «الحجوزات الانتخابية» إلى درجة غير مسبوقة نسبة الإشغال الفندقي، في مثل هذه الأيام من السنوات السابقة..


لغز

تتوقع أوساط قيادية في تيّار موالٍ أن يخرج منه بعد الانتخابات النيابية كادرات توازي أو تزيد عدد النواب الذين خرجوا بالترشيحات!

 

 


الجمهورية: أسرار

سؤال
سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الإنتخابات من ملاحقة «المنجّمين الكاذبين» الذين يتلاعبون بالرأي العام لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟

تشاطر

أكد مرجع سياسي أن «تشاطُر» وزير سابق مرشح للإنتخابات سينكشف قريباً وسيحمل مسؤولية أفعاله.

دعم

علمت أوساط سياسية أن قطبا كبيراً كان الداعم الأول لترشيح إسم بارز في الشمال على إحدى اللوائح القوية.

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