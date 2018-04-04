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ماذا كشف الوزير رفول عن قضاء زغرتا الزاوية؟

4
APRIL
2018
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د. علا بطرس -

عاد التيار الوطني الحرّ لتفعيل دوره في قضاء زغرتا الزاوية بعد غياب بدخول من الباب الواسع لوزير الدولة لرئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول الذي يحمل الفكر الوطني ونهج القائد المؤسّس العماد ميشال عون في التغيير والإصلاح لبناء الدولة القوية. ولم يأتِ ترشيح الرّجل من أجل المناصب التي لم تستهويه يوماً لأنّه فضّل دائماً صفة المناضل الى جانب الرئيس العماد ميشال عون الذي يعتبره بمثابة "المعلّم" و"القائد التاريخي" الذي غيّر المعادلات وأسقط الرهانات التي لا تتناغم ومصلحة لبنان. فهو "الرجل الصامت" الذي يعمل بإرادة صلبة وصادقة في صنع التغيير، من هنا أتى التحالف بين التيار الوطني الحرّ ورئيس "حركة الإستقلال" ميشال رنيه معوّض لثقته بالعهد القوي الذي أعاد الشراكة والتوازن بتحالف ثابت لما بعد الإنتخابات النيابية.
لا شك، ستدخل زغرتا الزاوية ضمن دائرة الشمال الثالثة في تنافس شرس ليست لأنّها مهد الأقطاب المارونية الأساسية الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وسليمان فرنجية رئيس تيار المردة بل بفعل اختلاف النهج والممارسة. فالقوات اللبنانية هي من عرقل دخول حزب الكتائب اللبنانية الى حكومة الرئيس سعد الحريري ومع ذلك فالتحالف الإنتخابي قائم بينهما لكن ماذا عن الخطط حتى يصير عنا دولة! أما عن تيار المردة والنائب بطرس حرب أيّ علاقة استراتيجية تجمع بينهما لناحية سلاح حزب الله وسوريا بعدما خاض الأخير معركته النيابية في العام 2009 على حساب دم الضابط الطيار سامر حنا محرّضاً ومتوعّداً... أو لأنّ ضرب العهد القوي يتوجب التّكتل ضد الوزير جبران باسيل لأنّ نشاط الرّجل لا يُحتمل فهو يجول لبنان كلّه في يوم واحد والعالم كلّه في أسبوع وهم نيّام على أمجادهم! كما أنّ إنجازات باسيل الإنمائية في البترون تُفقد نائب السبعينات مصداقيته بالتوظيف العشوائي في الوزارات التي تسلّمها، أما خطر التوطين فغائب عن برنامج حزب "الجيش الماروني الأول" وكأنّ لبنان العروبي لا يجب أن يُعالج مسألتي اللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين!
إن هذا التنافس الحادّ في الدائرة لم يسعَ اليه التيار الوطني الحرّ يوماً الذي لطالما أراد بناء تفاهمات راسخة لكن المشكلة كانت دائماً مع الأحادية السياسية الإلغائية المهيمنة على حقوق المواطنين. فلا يُخفى على أحد حجم الإهمال المزمن للتنمية بغياب البنى التحتية في قضاء زغرتا الزاوية ومنها الإنارة وشبكات الصّرف الصّحي التي تسبّبت بتلوّث الأنهار والأودية ما اعتبره الوزير رفول حاجة أساسية لحماية الإنسان والبيئة. ويُخبر الوزير رفول أنّه عندما تواصل مع البلديات لتقديم المشاريع كي يتمكّن من ملاحقتها مع الوزارات المعنيّة لم يؤخذ كلامه بجدية في البداية بفعل إحباط القيّمين من الوعود الفارغة الى أن لمسوا الأفعال حقيقة أمامهم. وقد تمكّن الوزير رفول من تأمين 54 مشروع إنمائي بقيمة 20 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط. وعليه سيكون للتيار الوطني الحرّ دوره الفاعل ما بعد الإنتخابات النيابية في قضاء زغرتا الزاوية وكلّ لبنان لأنّ ورشة بناء الدولة لم تكن يوماً ظرفية في مواسم حصد الأصوات لمقاعد الوجاهة!

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