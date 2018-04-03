الصراف: إسرائيل هي من لا يحترم سيادة لبنان والقرارات الدولية

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رأى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف "أن رئيس وزراء دولة العدو الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو أثبت من خلال اعتدائه الفاضح على لبنان، ليس فقط عبر استعمال الdrones للمراقبة ولكن ايضا عبر طائرات مجهزة بأسلحة وصواريخ، أنه لا يملك ثقافة السلام ولا ارادة السلام، ويكون بذلك نسف موقفه في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الفائت.

واستنكر الصراف استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مشددا على ان "إسرائيل هي من لا يحترم سيادة لبنان والقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701".

وشدد الصراف على "أن لبنان يتمسك بحقه في الدفاع عن ارضه ومياهه وجوه ضد أي اعتداء، لا سيما على طول الخط الأزرق، حيث استأنف العدو الإسرائيلي العمل بالجدار الفاصل".

ودعا الصراف المجتمع الدولي الى "ضرورة التنبه من خطورة استمرار هذه الانتهاكات والضغط على اسرائيل لوضع حد لاعتداءاتها".