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انتخابات - صحناوي: لبنان يفرغ من شبابه ويجب المحافظة عليهم لانهم ينجحون في كل دول العالم

3
APRIL
2018
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 أشار نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي الى أن في لبنان تحديات على المستوى البلد ككل واخرى على مستوى المنطقة ونحن كتيار وطني حر لدينا مشروع للوطن وانا كمرشح عن دائرة بيروت الاولى لدي مشروعي للمنطقة ايضاً. صحناوي وعبر الفايسبوك في حوار مباشر أجراه معه سام طرابلسي صاحب صفحة Lebanesememes توجه للمواطن قائلاً انه لديه فرصة للتصويت والتغيير في السادس من ايار ، في الاداء والاشخاص ، وأضاف ان حصلت على ثقتهم ووصلت الى مجلس النواب وفشلت على مدى السنوات الاربع المقبلة فليحاسبوني في الانتخابات القادمة كما يجب ان يحاسبوا من مر على وجودهم في مجلس النواب ٢٢ عاماً وخصوصاً انه مرت ٩ سنوات حرمنا خلالها من حقنا بالتصويت.


وفي إطار آخر اعتبر صحناوي أن رواد الاعمال يخلقون فرص عمل ولبنان يفرغ من شبابه ويجب المحافظة عليهم لانهم ينجحون في كل دول العالم ورأى أنه يجب على المسؤولين ان يؤمنوا بهم ويشجعوهم لخلق هذه الاعمال لانها تؤمن فرص عمل جديدة من خلالهم ومن خلال مشاريعهم.، وأشار في السياق عينه الى أنه من المحزن ان نرى مستوى التخاطب وخطط مواكبة التكنولوجيا في العالم تتقدم ونحن لا زلنا في مستويات منخفضة في هذا المجال مؤكداً انه من المهم اليوم ان يكون الحوار حول التحديات المستقبلية والتطور التكنولوجي وكيفية مواجهته للاستفادة منه وليس الخوف من تحدياته.

هذا وشارك الوزير صحناوي المتابعين تحربته في وزارة الاتصالات وتحدث عن اهمية التكنولوجيا من خلال خبرته و جولاته في الخارج ايضاً وعمله مع رواد الاعمال والمستثمرين الشباب الذين يبنون مستقبلهم واحلامهم من خلال شركات ناشئة لبنانية

وختم حديثه قائلاً : سوا منغير وما منخاف نحلم .

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