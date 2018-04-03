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آلان عون من الحدت: قوتنا بوحدتنا ولا تفريط بالاصوات بل التركيز على دعم العهد لاستكمال انجازاته

3
APRIL
2018
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إفتتحت هيئة الحدت في التيار الوطني الحر مكتبها الانتخابي بحضور مرشحيّ التيار في قضاء بعبدا النواب ناجي غاريوس، حكمت ديب، وآلان عون ورئيس بلدية الحدت الاستاذ جورج عون وحشد من مسؤولي التيار وناشطيه في الحدت. وكانت كلمات لرئيس البلدية جورج عون والنواب غاريوس وديب وعون.

وقال النائب آلان عون "إن معركتنا هذه السنة مع القانون الجديد صعبة أو أصعب انما ليست مستحيلة ونحن مجدداً من الحدت سنرفع التحدّي لتحقيق النصر في ٦ أيار. فالتحدّي اليوم في إستكمال ما بدأه رئيس الجمهورية من إنجازات ونحن سنكون الى جانبه ككتلة قوية ووازنة لتمكينه من النجاح في مهمته. فالرئيس عون نجح في ربط اللبنانيين من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، من الشرق البقاعي الى الغرب البيروتي مروراً بالجبل، وهذه الوحدة هي التي صنعت قوّتنا وسنعاود تحقيقها بتماسكنا ولذلك لا يجوز أن نفرّط بأصواتنا لأي إعتبارات أخرى شخصية أو مناطقية، بل يجب أن نواصل دعمنا لمشروعنا الأكبر وهو تغيير الواقع الذي يعيش فيه لبنان نحو الأفضل."

 

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