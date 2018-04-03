العميد بانو: المرتجى بعد الانتخابات كتلة وازنة للرئيس وحكومة متجانسة لتنفيذ المشاريع في كل لبنان عموما وفي الدائرة الاولى لبيروت خصوصا

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أكّد المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة "بيروت القويّة" العميد المتقاعد انطوان بانو " أن المرتجى من نتائج الانتخابات التي ستحصل في السادس من أيار هو قيام كتلة نيابية وازنة ومرجّحة لخيارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومبادئه الوطنية، وتأليف حكومة متجانسة تبادر وتخطّط وتنفّذ المشاريع."

وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون في كتلة التغيير والاصلاح التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، إذ أنّ هذه الكتلة كانت قبل الانتخابات وستبقى بعدها ، الأداة السياسية التنفيذية لمبادىء وتطلّعات وأفكار الرئيس عون الذي " خدمت معه عشر سنوات في حياتي العسكرية في الجيش اللبناني التي استمرت 37 عاماً وفاء للشعار المثلث " التضحية والشرف والوفاء."



وخفّف العميد بانو من وطأة التجاذبات والمشاكسات الحاصلة الآن، والتي ردّها إلى التنافس الانتخابي الحاد، مقدّراً أن الحياة السياسية ستعود إلى الانتظام بعد الانتهاء من العملية الديمقراطية، معرباً عن أمله في ولادة طاقم سياسي جديد يتمتّع بالوطنية والمناقبية والمصداقية يكون مؤهّلاً لتحمّل المسؤوليات والتحدّيات الجسام التي تهدّد لبنان، سياسياً واقتصادياً ومالياً وانمائياً.



وسأل:" لماذا النخب تهاجر؟ لا نريد شبابنا المتعلّم والمتخصّص مشروع هجرة بعد الآن. ولذلك المطلوب من جميع المسؤولين مساندة أي مبادرة انقاذية، واخراج الملف الاقتصادي من المهاترات السياسية. وضعنا الاقتصادي مأزوم جدّاً واذا كانت الدول العربية والاوروبية تحاول مساعدتنا، فعلينا ملاقاتها في نصف الطريق وعدم صدّها باتّخاذ مواقف مشكّكة."



ورأى أن مؤتمر "سيدر" الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية يوم الجمعة المقبل " مهمّ جدّاً لتطوير وتأهيل وتحديث البنى التحتية من شبكة طرق ومواصلات واتصالات ومرافىء ومرافق حيوية ومطار وصرف صحي ومياه وكهرباء، وذلك من أجل المواكبة والتحضير لبدء عملية استخراج النفط والغاز مطلع العام المقبل. فالشركات العالمية المشغّلة تحتاج إلى بنى تحتية حديثة. وإن هذه المشاريع في حال اقرارها وتأمين الأموال لها، فسوف تأتي بتوظيفات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة بمئات ملايين الدولارات، وسوف تؤمن عشرات الاف فرص العمل للبنانيين."



وأكّد أن لديه مشروعاً سياسياً وانمائياً واجتماعياً لخدمة أبناء دائرته ومنطقته في الأشرفية على صعيد تطوير الطرق وشبكة المواصلات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمستوصفات والمستشفيات الحكومية والأندية الرياضية، وضعت لها المخططات والدراسات والتصاميم ، و"سنعمل من ضمن لائحة " بيروت القوية" وبالتعاون مع جميع المخلصين من اجل تحقيقها .