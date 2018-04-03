living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القانون معقدَّ؟ ربما، لكن اللبنانيين أذكياء... هو قانون قايين وهابيل؟ ممكن..

3
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"القانون مُعقَّد... إنَّه قانون قايين وهابيل، حيث يَطعنُ الأخُ بأخيه على اللائحةِ نفسِها، سعياً وراء صوتٍ تفضيلي" ...

كلامٌ سلبيٌ كثير يُطلقه البعضُ حول قانون الانتخاب الجديد، في محاولةٍ غير مشروعة للتّعمية على أبرزِ انجازات الحكومة في السنة الأولى من عمر العهد...

قبل عام 2005، كانت الدوائرُ تُرسَم تأميناً لمصالح غير المعترضين على الوصاية.

أما بعد 2005، فأبقى أفرقاءْ معروفون على قانون انتخاب الوصاية، الذي أمَّن احتفاظَهم بأكثريةٍ غير واقعية...

عام 2008، نجح العماد ميشال عون، رئيسُ تكتل التغيير والاصلاح يومَذاك، في اعادةِ حقّ المسيحيين الى أصحابه، في الاشرفية والصّيفي والمدوّر على مستوى بيروت، والى البترون والكورة وزغرتا وبشرّي في الشمال، والى جزّين في الجنوب. بوادرُ التوازن لاحَت، والعودةً الفعلية الى الدولةِ بدأت آنذاك...

أما عام 2017، وبنتيجةِ نضالٍ سياسي طويل - تَوَّجَّهُ موقفٌ وطنيٌ ثابت عبَّر عنه رئيس الجمهورية ممتنعاً عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون القديم، ثم مستخدِماً صلاحيتَه المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور للمرة الأولى في تاريخ لبنان - بنيجة ذلك النضال خرجت النسبيةُ من الورق الى الواقع، وبات الواقعُ الانتخابي الجديد على الشكل الآتي:

أولاً، بات اللبنانيون على اختلاف مناطقهم وطوائفهم ومذاهبِهم مُتساوين: لكلٍّ منهم صوتٌ تفضيلي واحد، بعدما كان بعضُ اللبنانيين في السابق ينتخبون نائبَيْن، وآخرون عشَرة، وغيرُهم عشرين أو ربما أكثر.

ثانياً، لم يَعُد بالامكان الغاءُ اي كتلة سياسية او طائفية او مذهبية يتراوح حجمُها بين عشَرة وعشرين الفاً تقريباً، بفعل الحاصل الانتخابي، وذلك بعدما كان شطْب ُمجموعاتٍ كاملة من التمثيل بمثابةِ "شُربة ماء".

ثالثاً، صارت المساواة قائمة بين اللبناني المقيم واللبناني المنتشر الذي يستعد للإدلاء بصوته من الخارج للمرة الأولى في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من نيسان الجاري، بعيداً من تكبُدِ مَشقّة السَفر، او الابتزاز بسِعر تِذكرةِ سَفَر...

القانون معقدَّ؟ ربما، لكن اللبنانيين أذكياء... هو قانون قايين وهابيل؟ ممكن، لكنّ شعبَنا يؤمِنُ بميثاقِه وبالمساواة بين أبنائه... وأمام عنوانٍ وطنيٍ كبير من هذا النوع، عشيّة انعقاد مؤتمرَيْن مِحوريَيْن في باريس، وفي وقتٍ تلقّى رئيسُ الجمهورية دعوةً رسمية للمشاركة في قمة الرياض، كم تَصغُرُ تفاصيلُ التنافس، وزواريبُ المزايدات و"القيل والقال".

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout