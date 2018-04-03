living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري أمام وفد من العرقوب: على الدولة مسؤولية تأمين نمو اقتصادي في البلد وإيجاد فرص عمل للشباب

3
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "منطقة حاصبيا ومرجعيون والعرقوب وشبعا هي منطقة محرومة ومهمشة لأسباب سياسية باتت معروفة للجميع"، وقال: "أنا شخصيا سأركز على هذه المنطقة من أجل إعطائها كامل حقوقها، فهي تستحق، وأبناؤها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، بل هم لبنانيون وطنيون عروبيون، يريدون البقاء في مناطقهم، وهذا حقهم. ونحن كدولة علينا أن نوفر لهم كل مستلزمات البقاء والعيش الكريم في أراضيهم".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله مساء اليوم في "بيت الوسط"، وفدا من أبناء منطقة العرقوب تقدمهم النائب السابق منيف الخطيب والمرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب ووجهاء وفاعليات المنطقة.

وقال الرئيس الحريري: "نتوجه غدا إلى مؤتمر سيدر في باريس من أجل إيجاد تمويل للمشاريع الحيوية والضرورية التي ستوفر فرص عمل للشباب والشابات بالدرجة الأولى، فهم مستقبل هذا البلد، ولا يمكن للبنان أن يستمر إذا كان كل شبابه سيغادرونه فور تخرجهم من الجامعات من أجل تأمين الحياة الكريمة. لذلك، فإنه على الدولة أن يكون لديها مسؤولية لتأمين نمو اقتصادي في البلد وإيجاد فرص العمل".

ووعد بزيارة منطقة العرقوب في 13 الحالي، وقال: "زيارتي إلى هذه المنطقة الغالية كانت حلما وأمنية لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وآمل أن تكون بداية لتواصل حقيقي وفعلي مع هذه المنطقة المنسية والمحرومة. وأنا أتعهد أن يستمر هذا التواصل بعد الانتخابات النيابية، حتى تنال حقها دون منة من أحد".

أضاف: "لدينا فرصة اليوم أن يكون لهذه المنطقة خير ممثل، يحمل مطالبها وحاجاتها إلى المجلس النيابي. فهذه المنطقة مهمشة منذ زمن بعيد، وأنا لن أطلق الوعود وإنما سأركز على العمل والإنجاز، والمشوار سيكون طويلا بيننا إن شاء الله".

الخطيب
وكان اللقاء استهل بكلمة للنائب السابق منيف الخطيب الذي أكد أن "المنطقة ما زالت على عهد الحب والوفاء لمن حمل أمانة الرئيس الشهيد"، شاكرا الرئيس الحريري على "تبنيه ترشيح السيد عماد الخطيب للانتخابات النيابية"، ومحملا إياه "أمانة الاهتمام بمطالب المنطقة".

أما المرشح الخطيب فشكر الرئيس الحريري على ثقته، مؤكدا أن "كل أهالي المنطقة ينتظرون زيارته، وهم سيكونون دائما على العهد وإلى جانبه ويؤيدون خطه السياسي".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout