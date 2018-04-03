الحريري خلال تدشين جادة الملك سلمان: بين السعودية ولبنان تاريخ لن ينكسر وعروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمعادلات

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اشار رئيس مجلس الوزراءسعدالحريري خلال تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في ميناء الحصن، ان "اللبنانيين وأهل بيروت يعلمون المكانة الخاصة لبيروت في قلب ملك السعودية"، وقال: "بيننا تاريخ لن ينكسر مهما حاولوا الى ذلك سبيلا، وعروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمحاور والمعادلات".

ولفت الى انه لم "يلتق الملك سلمان يوماالا وكان في حديثه ذكرى طيبة عن لبنان، وكأنك تجلس مع مؤرخ في الشؤون اللبنانية".

وقال: "ان بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية، ولتكريم قامة عربية كبيرة وقفت الى جانب لبنان في اصعب الظروف، وللسعودية صفحات مجيدة في تاريخ الدعم للبنان، وبرعايتها حصل اتفاق الطائف وتمت انهاء المأساة اللبنانية".