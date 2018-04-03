رئاسة المطار: عطل على نظام الحركة الجوية يؤخر إقلاع بعض الطائرات

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أشارت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في بيان، إلى أنها "تلقت اشعارا من ال EUROCONTROL، المسؤول عن تنظيم كل الرحلات فوق الاجواء الاوروبية، عن حصول عطل طارىء على نظام ادارة الحركة الجوية المعتمد لديهم SYSTEMS MANAGEMENT AIR IN FAILURE، ما ادى تطبيق اجراءات طوارىء احترازية PLAN CONTINGENCY لتنظيم الحركة الجوية في اجوائهم ومنها تحديد عدد الرحلات المقلعة من كل مطار، وبالتالي سوف يتأخر اقلاع الطائرات المتجهة من مطار رفيق الحريري الدولي الى اوروبا وتركيا وقبرص، إلى حين اصلاح الاعطال وعودة العمل الى طبيعته في ال EUROCONTROL".