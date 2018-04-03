جريصاتي لابو فاعور: أبعدوا قضاء لبنان عن ولعكم أو هلعكم الانتخابي

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رد وزير العدل سليم جريصاتي، في بيان، على كلام النائب وائل ابو فاعور في شأن قرار مجلس شورى الدولة بلإبطال قرارين وزاريين قضيا بمنع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية.

وجاء في بيان الرد،الاتي: "ان ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده سعادة النائب المرشّح ووزير الصحة السابق الأستاذ وائل أبو فاعور في مجلس النواب لجهة انتقاد قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرارين وزاريين يتضمنان منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة صادرين عن وزيري الزراعة والصحة، إنما هو مستهجن لا بل خطير، إذ فيه دعوة صريحة للوزيرين المذكورين بإهمال القرار القضائي وعدم السير به(!?) غاب عن سعادة النائب المرشح، الذي اتهم القضاء "بالتدخل بالزراعة" (!) ما يشكل بنظره "سقطة كبرى" للقضاء، أن القرارين المذكورين هما قراران تنظيميان يوجب القانون استشارة مجلس شورى الدولة بشأنهما قبل إصدارهما، وأن هذه المعاملة هي من الأصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها إلى إبطال القرارات التنظيمية وهذا ما حصل، بغض النظر عن مضمون القرارين الذي لم يتطرق إليه قرار مجلس الشورى. لا يجوز استهداف القضاء في حمأة التجاذبات السياسية على عتبة الانتخابات النيابيّة بهذا النوع من النعوت والتوصيفات والاتهامات، ما يعتبر في حد ذاته "سقطة كبرى" للصدقية السياسية.أبعدوا قضاء لبنان عن ولعكم أو هلعكم الانتخابي".