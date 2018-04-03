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بالصور - نشاط مؤسسة منى بسترس وتركيب الحيطان الخضراء الصديقة للبيئة بمشاركة الوزير صحناوي

3
APRIL
2018
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قامت مؤسسة منى بسترس وبالتعاون مع شركة cedar enviromental بتركيب جدران خضراء صديقة للبيئة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، على حائط كنيسة مار متر في الاشرفية.


الوزير نقولا صحناوي شارك في هذه المبادرة وتحدث من الاشرفية لافتاً الى أن البيئة تشكل حياتنا وحياة اولادنا ويجب ان نعيش هذه الحياة بصحة جيدة خصوصا وان هناك حالات مرضية كثيرة من حولنا ونسب التلوث العالية في لبنان وبيروت خصوصاً ، فاما أن نستسلم لهذا الامر او نحاول القيام بمبادرات لتحسين الاوضاع ولهذا تعاونت مؤسسة منى بسترس مع شركة cedar enviromental لان لهذه الشركة تجربة ناجحة في بيت مري وفي كل لبنان لتحسين البيئة ووضعتا برنامجاً لتركيب حيطان صديقة للبيئة او green walls حيث وضعت اربعة منها على حائط كنيسة مار متر ومدرسة الثلاثة أقمار وبعد الانتخابات سنركب حيطان في موقعين جديدين وسنعمل على جمع الاموال لتركيب المزيد من هذه الحيطان في مراحل لاحقة أيضاً.


صحناوي أضاف أن المساحات الخضراء ليست فقط جمالية انما هي مفيدة للصحة ايضاً، وهذه المبادرات تساهم في تخفيف حدة التلوث في المنطقة، مشيراً الى أننا نذهب بسهولة نحو المكبات والمحارق ، وتجربة الشركة في بيت مري اثبتت ان كل النفايات يمكن تدويرها للوصول الى صفر نفايات (zero waste) وأكد أنه بجهد قليل من الدولة والمسؤولين يمكن انشاء معامل على صعيد البلد ككل للوصول الى صفر نفايات zero waste) ) واعادة تدوير النفايات بالكامل أيضاً.


مؤسس شركة Cedar Environmental زياد أبي شاكر شرح أن هذه المبادرة تبرهن أنه بدل رمي 190 ألف كيس من البلاستيك يمكن إعادة تدويرها واستخدامها لزيادة المساحات الخضراء في المدن التي سيطر عليها الاسمنت لافتاً الى أنه وبإدارة سليمة للنفايات نستطيع ايجاد حلول عملية اما الادارة غير السليمة تجبرنا على الذهاب نحو المكبات والمحارق.

 

وأوضح أبي شاكر ان النباتات التي استخدمت تعيش كل أيام السنة والحيطان مصنوعة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، كذلك التراب فهو مصنوع من بقايا الطعام والنفايات الزراعية، أما الحديد المستخدم أضاف ابي شاكر فموجود بنسب قليلة جداً مشيراً الى أن أنبوب الري بدوره مصنوع من مواد معاد تدويرها في معمل في لبنان وقد أكد أن اكثر من ٩٠٪ من المواد معاد تدويرها ويصل وزن كل حائط الى ١٣٠٠ كيلوغراماً في حين أن الحديد المستخدم لا يتخطى وزنه الثمانين كيلوغراماً ما يؤكد أيضاً انه باستطاعتنا التخلص من الوضع المأزوم للنفايات خصوصاً في بيروت .

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