انتخابات - إدكار بولس معلوف (ادي) أعلن من كفرعقاب برنامجه الانتخابي

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اقام المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ادكار بولس معلوف، لقاء في بلدته في كفرعقاب، في حضور النائب ادكار معلوف، رئيس البلدية غطاس معلوف، مخاتير كفرعقاب نبيل السكاف وربوغا جورج كرم وعين القبو رشيد الحاج، منسق هيئة قضاء المتن هشام كنج واعضاء الهيئة ورئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية جورج معلوف وحشد من فاعليات وأهالي المنطقة.











وخص المرشح معلوف النائب معلوف بلفتة خاصة، أضاء فيها على "مسيرته الاستثنائية ومناقبيته الرفيعة ووقوفه الدائم الى جانب رئيس البلاد العماد ميشال عون". وشرح مراحل اتخاذه "قرار خوض الانتخابات النيابية المقبلة".









وعن برنامجه الانتخابي، أكد انه رغم إلتزامه الكامل ببرنامج "التيار الوطني الحر" على الصعيد الوطني، الا انه سيركز جهوده على "البيئة والصحة والتربية والانماء والرياضة والسياحة والانتاجية في قضاء المتن الشمالي".









واذ تطرق الى "اهمية العملية الانتخابية"، وعد ب"الوقوف الى جانب اهالي المنطقة كما عرفتموني دائما". وركز على صدقية التيار ووفائه بوعوده وانجازاته السابقة، وقال: "سأحقق بالعزيمة والصلابة نفسها مشروعي المستقبلي، وهو مشروع بناء الدولة القوية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".