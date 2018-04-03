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البطرك الراعي يشيد بأسعد نكد

3
APRIL
2018
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البطرك الراعي يشيد بأسعد نكد الذي امن الكهرباء لزحلة ٢٤/٢٤ 
زار مدير عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي لتهنئته بعيد الفصح و كانت مناسبة للتداول بالانجاز الذي حققته شركة كهرباء زحلة في تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ لزحلة و ستة عشر بلدة بقاعية حيث نوه البطرك الراعي بهذا الانجاز الذي يجب المحافظة عليه .
 المدير العام لكهرباء زحلة اسعد نكد الذي اشار بعد اللقاء الى ان "الزيارة للتهنئة بالاعياد، وكانت مناسبة لاطلاع غبطته على وضع مؤسسة كهرباء زحلة التي تعطي المواطنين 24 ساعة تغذية بالتيار، ولم نتكلم مع غبطته في السياسة".
 
اضاف: "ان العقد مع الدولة ينتهي في العام 2018 واطلعت غبطته على الوضع الذي سيحصل في زحلة اذا ما تسلمت مؤسسة كهرباء لبنان مكان كهرباء زحلة، وعندها المواطن سيحصل على 12 ساعة تغذية بدل 24 ساعة، وقد وعد غبطته بمتابعة الموضوع كي تستمر الكهرباء على ماهي عليه اي 24 ساعة وكهرباء. إن زحلة هي المكان الوحيد منذ 3 سنوات التي تؤمن التغذية 24 على 24".
 
وردا على سؤال قال: " إن الجميع سيتفيد من تجربتنا على الارض لاننا مع مبدأ اللامركزية الادارية والكهربائية وان كافة الافرقاء سيعملون بعد الانتخابات على تامين الكهرباء في لبنان لانه في الاساس حل سياسي".
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