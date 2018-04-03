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احتجز جثمانه داخل سيارته.. حادث سير مروع على طريق عام عجلتون - كسروان!

3
APRIL
2018
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افاد موقع يا صور عن وفاة الشاب خطار محمد حمادة جراء حادث سير مروع وقع منتصف ليل السبت - الأحد، على طريق عام عجلتون - كسروان حيث انحرفت سيارة نوع "إنفنيتي" لون ابيض عن مسار الطريق وانقلبت في الجل المحاذي بينما كان عائداً من عمله في سلكه العسكري.
 
وقد هرعت على الفور فرق الإسعاف والقوى الامنية التي ضربت طوقاً امنياً حول مكان الحادث لتأمين السلامة العامة والتحقيق في الحادث.
 
وعمل عناصر من الدفاع المدني على سحب جثمان الفقيد الذي احتجز داخل سيارته التي تضرر هيكلها بشدة، مما استدعى استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية لتنفيذ المهمة.
 
يذكر ان الفقيد من بلدة كفرا الجنوبية ومقيم في مشغرة البقاعية وسوف يوارى الثرى في جبانة بلدته كفرا صباح اليوم الثلاثاء.
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