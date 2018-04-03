عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 نيسان 2018

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الأخبار

صورة جميلة للوائح ريفي.. ماذا عن النتائج؟

«المستقبل» يستقدم ناخبين مغتربين

الجمهورية

إسرائيل تتوقّع حرباً مع «حزب الله».. وأوروبا ستراقب الإنتخابات

البناء

ايزنكوت يتمنّى إنهاء خدمته بحرب على حزب الله... وسفراء الخليج يلاقونه من بعلبك

اللواء

«لوائح السلطة» ترتعد» عرض عضلات بوجه المرشحين المستقلين!

الديار

«بيت الوسط» قلق وتفاجأ بالزيارة الدبلوماسية الى بعلبك

المستقبل

الحريري: البقاع ليس لأزلام الوصاية و«دينوصورات» المخابرات

L'Orient-Le Jour

Békaa-Ouest-Rachaya : La mise à l’écart d’Antoine Saad pourrait-elle se retourner contre Ghattas Khoury ?

The Daily Star

Hariri urges voters to protect community