أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 نيسان 2018

A + A -

الجمهورية

تواجه لائحة في دائرة شمالية صعوبة في توحيد جهود حليفين إنتخابياً نظراً لوجود مرشحَين يتنافسان في القضاء نفسه.

لاحظت أوساط متابعة للإنتخابات في العاصمة أن الإنفاق الإنتخابي لبعض المرشحين تجاوز السقف المسموح به قانوناً.

لم تستبعد أوساط سياسية لقاء مرجع بارز مع مسؤول كبير في دولة إقليمية على هامش مؤتمر ينعقد في باريس.

البناء

خفايا

أكد خبير انتخابي أنّ عدد الماكينات المنظمة بشكل جيد قليل جداً، فيما تدبّ الفوضى في ماكينات أخرى تعاني بأغلبها من قلة الخبرة وعدم فهم القانون الجديد كما يجب. ورأى الخبير المُشار إليه أنّ هذا الخلل في بعض الماكينات الانتخابية قد يؤذي اللوائح والمرشحين الذين تعمل لهم هذه الماكينات، لا سيما لجهة التقديرات الخاطئة لاتجاهات الناخبين.

كواليس

تساءلت مصادر عسكرية متابعة للوضع شمال سورية عما إذا كان التحرك الفرنسي تحت عنوان حماية الكانتون الكردي سيصل حدّ المواجهة مع الأتراك خصوصاً أنّ خيار المواجهة ليس تحت عنوان مواجهة داعش الذي يحظى بتأييد الرأي العام الفرنسي، وقالت إنّ محاولة الفرنسيين حجز مقعد على الطاولة السورية تواجه تعقيدات كثيرة خصوصاً بعد الإعلان الأميركي النية بالانسحاب قريباً وستبدو فرنسا كوكيل المهمات المكلفة التي تتهرّب منها أميركا.

اللواء

همس

يُسَجَّل لمرجع كبير مبادرته لاحتواء تحرك، كان يُمكن أن ينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية الجارية في البلاد.

لغز

يواجه مرشحون أسئلة صعبة في «لقاءات جماهيرية» تعقد في بعض القرى والأندية حول تأييد «النيابة» والوزارة ووعود التغيير!

غمز

تختلف تقديرات خبراء النقد حول درجة خطورة الأوضاع الاقتصادية، عشية مؤتمر «سيدر» في السادس من الشهر الجاري.

المستقبل

يقال

إنّ أوساطاً طرابلسية استغربت عملية توزيع المال الانتخابي «على عينك يا تاجر» أمس خلال مهرجان الإعلان عن إحدى اللوائح في المدينة حيث سجّلت إشكالات مالية بين بعض المناصرين لهذه اللائحة والعاملين في ماكينتها الانتخابية على خلفية كيفية احتساب بدل أجرة السيارات المشارِكة في المهرجان.