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يتوجه لبنان الى مؤتمر سيدر واحد في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية غير مشجعة

2
APRIL
2018
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يتوجه لبنان الى مؤتمر سيدر واحد في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية غير مشجعة . فالمالية العامة ترزح تحت عبء انفاق مفرط على الرواتب والاجور وتغطية عجز الكهرباء اي ان الدولة تنفق اكثر من قدراتها ما يزيد من دينها ومن كلفة خدمة هذا الدين . ويذهب لبنان الى باريس في ظل عجز متنام في الموازنة بالرغم من الخطوة الايجابية الكبيرة التي تحققت في اقرار موازنة 2018 لجهة ضبط هذا العجز والعودة الى الانتظام المالي العام ونظرة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي الى لبنان .

يذهب لبنان الى مؤتمر سيدر واحد والدولة تواجه استحقاقات دين بقيمة 8 مليار دولار ما يعني ان هناك حاجة تمويلية كبيرة وعاجلة ستؤدي الى اصدار سندات خزينة بقيمة قياسية .

يذهب لبنان الى باريس وازمة المدارس الخاصة والاساتذة والاقساط لم تحل بعد والمصارف متوقفة عن اعطاء قروض سكنية نتيجة نفاد الاموال التي خصصها المصرف المركزي ما يفاقم الازمة الاجتماعية . يذهب لبنان الى سيدر واحد وازمة المياومين مستمرة وقطاع الكهرباء يشكل بابا رئيسيا للهدر والانفاق والخلاف . لكن الاهم والاخطر ان لبنان يذهب الى باريس وعلى ارضه مليونا نازح ولاجىء واكثر يستنزفون عافيته المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والاستشفائية ويساهمون في تفشي البطالة وهجرة الشباب اللبناني وتدمير البيئة ورفع معدلات الجريمة .

يذهب لبنان الى باريس محصنا بوحدة داخلية وارادة وطنية لكن الاستحقاق كبير والتحدي اكبر والامتحان اقترب والاوراق فوق الطاولة .

لكن الضرب من تحت الزنار مستمر وبقوة في الانتخابات والتحالفات والانقلابات .

العلاقة بين المستقبل والاشتراكي مثال . وليد جنبلاط متوجس من انقلاب المستقبل عليه في البقاع الغربي وتخليه عن انطوان سعد ويخشى على موقع وائل ابو فاعور . الازمة بين المستقبل والاشتراكي صارت اكبر من احتقان واقل من انفجار وليس اكيدا ان باستطاعة البخاري سحب فتيل التفجير او تزويد الفريقين بالترياق من الرياض لتعطيل مفعول السم الذي بدأ يتفشى في مجرى العلاقة بين حلفاء في 14 اذار قال يوما عنهم سعد الحريري ان الموت وحده يفرقه عنهم . الانتخابات النيابية فعلت.

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