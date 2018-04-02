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ما هي الصورة الأولية لنتائج لدائرة كسروان-جبيل وفق نقاط القوة والضعف للوائح الخمس المتنافسة

2
APRIL
2018
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من اصل 175034 ناخباً، يُتوقع ان يقترع ما يقارب 120 ألفاً في دائرة كسروان الفتوح - جبيل ليختاروا بين 5 لوائح.

لبنان القوي التي يرأسها العميد شامل روكز، التغيير الأكيد القواتية، التضامن الوطني التي ضمت مرشح حزب الله في جبيل الشيخ حسين زعيتر، عنا القرار برئاسة النائب السابق فريد هيكل الخازن ولائحة المجتمع المدني كلنا وطني غير المكتملة بمقعدين مارونيين في كسروان.

لا يختلف الخبراء الانتخابيون على أن "لبنان القوي" هي اللائحة الأقوى منطلقة من 4 مقاعد أكيدة، مرشحة للارتفاع، مع تسجيلهم ملاحظة أساسية.

وإذا كان مرجحاً ان تخرج لائحة المجتمع المدني "كلنا وطني" من المنافسة لعدم تأمينها حاصلاً انتخابياً، فاللوائح الأخرى تقوم على أشخاص ذوي حيثيات وإن كانت في تحالفاتها تعطي انطباع قوة مثال الخازن – سعيد والحواط – القوات.

في خانة الخطأ يضع سعد عدم التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله في جبيل. فهل يمكن ان تحصل لائحة التضامن الوطني على حاصل ينقل مرشح حزب الله الى المجلس النيابي؟

وفي قراءة أولية، كيف توزّع مقاعد كسروان الفتوح – جبيل الثمانية على اللوائح الخمسة؟

كسروان الفتوح –جبيل 2009، أمنت الأرضية لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016. ليبقى لصوتها في صناديق الاقتراع الرسالة بل الرسائل الأبلغ.


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