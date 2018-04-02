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هكذا علّق المستقبل على إشكال برجا

2
APRIL
2018
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نفى تيار "المستقبل" في بيان أي علاقة لمناصريه بالإشكال، الذي حصل على ملعب برجالونا في بلدة برجا في إقليم الخروب، بعد المهرجان الانتخابي الذي أقامه المرشح نبيل بدر، مؤكدا أن "ادعاءات المرشح بدر مجرد معلومات مضللة"، متمنيا على "وسائل الإعلام عدم الزج باسمه في أمور لا علاقة له بها"، معلنا استعداده "لأي مراجعة قضائية ضمن القانون".

وجاء في البيان: "تعليقا على الاتهامات، التي ساقها المرشح في دائرة بيروت الثانية نبيل بدر، ضد تيار المستقبل وتحميله مسؤولية الاشكال، الذي وقع في ملعب برجالونا في بلدة برجا الحبيبة، يهم التيار التأكيد على الاتي:

قبل يومين، وبتاريخ 31 آذار الماضي، شهد ملعب برجالونا في برجا، عند السادسة مساء، مهرجانا انتخابيا للمرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية نبيل بدر، حضره العشرات من أبناء بيروت وبرجا.

بعد انتهاء المهرجان ومغادرة المرشح بدر، وبينما كان الحضور يغادر الملعب، حصل تلاسن بين بعض الشبان، على خلفية تحرش أحد الحاضرين بأحدى الفتيات، وتطور التلاسن إلى إشكال تخلله تراشق بالمقاعد، على وقع هرج ومرج ساد أرض الملعب، قبل أن تتدخل قوة من الدرك لفض الإشكال وتأمين مغادرة الجميع من الملعب.

لذا، فإن ادعاءات المرشح بدر هي مجرد معلومات مضللة، ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، بما في ذلك إعلانه عن نقل أحد المصابين إلى مستشفى المقاصد بحال الخطر.

بإزاء هذه التفاصيل، يتمنى تيار المستقبل على وسائل الإعلام عدم الزج باسمه في أمور لا علاقة له بها، وهو على استعداد لأي مراجعة قضائية في إطار الالتزام بالقوانين المرعية".

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