بالصور- صحناوي: جمع ابناء الاشرفية هو خطوة اولية لمشاريع اكبر تنهض بالمنطقة وبالبلد وتعيد ثقة المواطن بالمسؤولين

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أقامت مؤسسة منى بسترس نشاطاً بمناسبة عيد الفصح في حديقة اليسوعية في الاشرفية على مدى ثلاثة ايام حيث نظمت الالعاب والنشاطات الترفيهية للاولاد ونشاطاً موسيقياً للكبارأحياه الفنانان نور نمري ومارك حاتم، وقد شارك نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي بالاحتفالات وأكد ان جمع ابناء الاشرفية هو خطوة اولية لمشاريع اكبر تنهض بالمنطقة وبالبلد وتعيد ثقة المواطن بالمسؤولين آملاً ان يكون عيد القيامة مؤشرا لقيامة لبنان من كل الصعاب لاعادة الحياة الى كل المؤسسات في الدولة.



اشارة الى ان هذا النشاط سيستكمل ايام السبت والاحد والاثنين في السابع والثامن والتاسع من نيسان في حديقة مار نقولا في الاشرفية بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي .