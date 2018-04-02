انتخابات - الياس حنا: الهدف الأساسي من الترشّح هو العمل ضمن كتلة تدعم الرئيس عون

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اكد المرشح عن دائرة عاليه الشوف النقيب الياس حنا خلال مقابلة ضمن برنامج "انتخابات بالمباشر" على OTV مع الاعلامي رواد ضاهر، ان الهدف الاساسي من ترشحه للانتخابات النيابية هو العمل ضمن كتلة نيابية تدعم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امل اللبنانيين، ونحن نؤمن به ونصبو الى دعمه لتحقيق الدولة القوية. واضاف انه مع رفاقه سوف يسعون الى تحقيق اهداف متعددة وهي تلخص على النحو التالي:

١- الشراكة الحقيقية والعودة السياسية والإدارية والاقتصادية لمسيحيي الجبل بعد طول غربة.

٢-التأكيد على عمق الشراكة المسيحية-الدرزية كأساس لتثبيت العودة واللائحة برئاسة الأمير طلال أرسلان تجسد أبعادها في الجبل.

٣-العمل على تثبيت حق اللبناني في الطبابة والشيخوخة. وهو حق مكتسب وليس منة من أحد وهذا ما سيعمل عليه بحال انتخب في التكتل ومع النواب الآخرين.

٤-إيجاد مستشفيات في الجبل فلا يتكبد المريض مشقة الطريق للوصول إلى العاصمة وتفعيل الدور التربوي والجامعي. ان اهداف كهذه لا تتخقق بعصا سحرية لا نملكها بل بسعي جدي ومثابرة واصرار لان الأنماء هدف استراتيجي كبير.

٥-تثبيت العودة مع إيجاد فرص عمل للشباب في كل القطاعات السياحية والزراعية الإنمائية.

٦-تقوية القطاع السياحي لا سيما في قرى الاصطياف في عاليه مع استكمال بناء الفنادق وبيوت الضيافة وما إليها من مشاريع استثمارية كبيرة او صغيرة.

على هذا دعا إلى المشاركة بكثافة في التصويت يوم السادس من أيار. فالتصويت سيكون لهذه الأهداف ولتأكيد وتثبيت المشاركة الفعلية في الجبل من أجل إنمائه وإنعاشه، وخاصة من اجل دعم العهد وفخامة الرئيس.