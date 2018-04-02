انتخابات - هجوم عنيف من مرشّح المستقبل: "بئس الزمن الانتخابي"!

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علّق مرشح "المستقبل للشمال" عن المقعد الماروني في طرابلس جورج بكاسيني على سلسلة المواقف التي أطلقها رئيس "لائحة العزم" نجيب ميقاتي صباح اليوم، فغرّد بكاسيني على صفحته عبر موقع "تويتر" قائلاً: "بئس الزمن الانتخابي الذي يحدثنا فيه شريك آل الأسد والممثل النجيب للوصاية السورية في طرابلس عن رفض الأوصياء عليها! بئس الزمن الانتخابي الذي يحدثنا فيه مَن أتى على ظهر عراضة "القمصان السود" المليشيوية إلى رئاسة الحكومة عن تمسكه بحصرية السلاح في يد الدولة! وبئس هذا الزمن الوقح الذي يحاضر فيه أحد رموز الانقلاب الفاشل على سعد رفيق الحريري و"حصان طروادة" "حزب الله" لاغتياله سياسياً عن تمسكه بمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال والده الشهيد!"، وختم: "الحقيقة.. هزُلت!".