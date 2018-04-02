كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا وغائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات صباحا.

الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة و رياح ناشطة وانخفاض نسبة الرطوبة.



- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س



- الانقشاع: جيد



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 بالمئة .



- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:23 درجة.



- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس: 18,59 .