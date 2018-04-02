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انتخابات - "سعر الصوت 500 دولار"!

2
APRIL
2018
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رأى المرشح على لائحة المستقبل على المقعد الأرثوذكسي في طرابلس نقيب المعلمين السابق نعمة محفوظ، في تصريح لـصحيفة "الأنباء الكويتية" أن المزاج الشعبي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية) وحتى في عكار وكل الشمال، تغير لصالح لائحة وتيار المستقبل، وذلك لأسباب متعددة أهمها الخطاب السياسي للرئيس الحريري، الذي أوضح للبنانيين أن طبيعة المعركة الانتخابية هي بين خط سيادي وطني، وخط التبعية لدول إقليمية قوامه السلاح والدويلة الخارجة عن القانون والشرعية، معتبرا ان خطاب الرئيس الحريري نبه إلى نتائج سيطرة السلاح غير الشرعي على قرار الدولة ومخاطر سوق لبنان إلى محاور اقليمية لا مصلحة للبنانيين بها.


ولفت محفوظ الى أن المنية قلعة من قلاع تيار المستقبل، وأن اختيار المرشح عثمان علم الدين رفع الحاصل الانتخابي من 6000 صوت إلى ما فوق الـ 10000 لصالح الرئيس الحريري، ما يعني من وجهة نظر محفوظ ان فوز لائحة تيار المستقبل بأكثر من 60% بدائرة الشمال الثانية، بات محسوما.


وعن سر انتقاله من رأس حربة في مواجهة حكومات الرئيس الحريري الى موال ومدافع عن سياسة تيار المستقبل، لفت محفوظ الى ان وجوده على لائحة المستقبل يؤكد ان الآخر تيار متنوع يحمل اكثر من وجهة نظر على مستوى قوى الانتاج".


وذكر بأن 70% من جماهير المستقبل في طرابلس والمنية والضنية وعكار هم من الفقراء والفلاحين والموظفين والعسكر، ولهم مصلحة بالتالي في وجود عدد من المرشحين الذين يصرخون باسمهم، والذي تعمد الرئيس الحريري ترشيحهم إلى جانب اصحاب الرأسمال ورجال الاقتصاد والمال اهتماما منه بحقوقه وحرصا منه على لقمة عيشهم.


واستطرادا لفت محفوظ الى انه حين كان يواجه حكومات الرئيس الحريري، كان يواجه ومن موقعه النقابي، موقف السلطة اللبنانية مجتمعة بكل شرائحها السياسية والطائفية.


وأشار محفوظ الى ظهور المال الانتخابي في طرابلس، حيث ارتفع سعر الصوت وفق معلوماته إلى 500 دولار.

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