قائد الجيش: التهديد العسكري انتهى لكن الأمني مستمر

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لفت قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون خلال تفقده لواء المشاة الثاني في عرمان، وقيادة فوج الحدود الأول في شدرا (عكار) الى أن التهديد الإرهابي العسكري قد انتهى، لكن التهديد الأمني لايزال قائما، وأكد ضرورة العمل المستمر لدرء هذا التهديد.

وخفف كلام العماد عون من وطأة المعلومات والتسريبات، حول عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان، أو ضربة عسكرية أميركية في سورية أبريل الجاري.

وآخر ما قيل في هذا السياق تصريح لمسؤول فرنسي أمس، أكد فيه أن التهديدات الإسرائيلية حيال لبنان مازالت، وأن الجانبين الفرنسي والإسرائيلي يتبادلان المعلومات حول ما يجري في المنطقة، وفرنسا توجه الرسائل المناسبة للتهدئة عند اللزوم.