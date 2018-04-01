قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر

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وطنية - نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر، الذي توفي بتاريخ 31/3/2018. وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد: 22/1/1934 القبيات- عكار.



- تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1955، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد إعتبارا من 1/1/1986.



- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.



- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.



- متأهل وله ولد واحد.



ينقل الجثمان عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الثلاثاء، من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الغسالة- القبيات، حيث يقام المأتم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة- القبيات.



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4/4/2018، إعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الغسالة- القبيات، وبتاريخي 5 و6/4/2018 إعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كاتدرائية مار جريس- وسط بيروت.